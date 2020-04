Last Moment of Clarity: il trailer del thriller hitchockiano con Samara Weaving

News Cinema

La protagonista di Finché morte non ci separi, l'australiana Samara Weaving, doppia interprete di un film che ricorda La donna che visse due volte. Nel cast anche Brian Cox e Udo Kier.

Vi presentiamo il trailer di quello che si presenta come un interessante thriller alla Hitchock - con rimandi ai film La finestra sul cortile e La donna che visse due volte - e che uscirà in America in digitale il 19 maggio. Si intitola Last Moment of Clarity, è diretto da due fratelli, Colin Krisel e James Krisel, al loro debutto nel lungometraggio, e interpretato tra gli altri da Brian Cox e dall'attrice australiana Samara Weaving in un doppio ruolo. Se pensate di averla già vista, è probabile che lo abbiate fatto nel divertente horror dell'anno scorso Finché morte non ci separi, di cui era la bravissima protagonista. Del cast fa parte anche l'attore tedesco Udo Kier.

La storia del film, come vedete nel trailer, è quella di Sam, un newyorkese (Zach Avery), testimone involontario di un crimine, la cui ragazza viene assassinata dalla mafia bulgara. Fuggito a Parigi per sottrarsi ai killer, tre anni dopo vede al cinema una donna identica alla sua ragazza, Georgia. Ossessionato dallo scoprire la verità, Sam si recherà a Los Angeles dove si troverà di nuovo in pericolo.