Last Christmas: un nuovo trailer italiano del film natalizio di Paul Feig

Il film vede protagonisti Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh, Emma Thompson e un brano inedito di George Michael.

C'è Emma Thompson tra gli interpreti ma anche tra gli autori della sceneggiatura. C'è Paul Feig alla regia. Ci sono Emilia Clarke, Henry Golding e Michelle Yeoh tra i protagonisti principali, e poi c'è anche un brano inedito del compianto George Michael nella colonna sonora. Per non parlare dell'ambientazione: Londra nel periodo natalizio. Insomma, ci sono parecchi motivi che fanno sperare bene in Last Christmas, la commedia in uscita nei cinema italiani il 19 dicembre prossimo, di cui vi facciamo vedere qui sotto il nuovo trailer ufficiale in italiano:



Last Christmas: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Questa è la trama ufficiale del film:

Kate (Clarke) si ritrova a vagare per Londra, alle prese con le conseguenze di una serie di decisioni sbagliate, accompagnata dal tintinnio delle campanelle sulle sue scarpe, un'altra conseguenza irritante del suo lavoro da ‘elfo’ in un negozio Natalizio aperto tutto l’anno. Tom (Golding) sembra troppo perfetto per essere vero quando entra nella sua vita e inizia a vedere al di là delle tante barriere di Kate. Sullo sfondo di una Londra che si trasforma per il periodo più meraviglioso dell'anno, niente sembra funzionare per questi due.

Ma a volte bisogna affidarsi al destino, ascoltare il proprio cuore ... e avere fede