Last Christmas: il videosaluto di Emilia Clarke, Emma Thompson, Henry Golding e Paul Feig

News Cinema

Il regista e il cast della commedia natalizia inglese dell'anno ci spiegano perché vederla.

Last Christmas è l’imperdibile commedia natalizia con protagonisti Emilia Clarke ed Henry Golding che il regista Paul Feig ha in serbo per noi e che ci ricorda che a Natale dobbiamo volerci tutti più bene e dobbiamo aprire i cuori ai sentimenti positivi. Il film sceneggiato insieme a Bryony Kimmings da Emma Thompson, che si ritaglia anche il ruolo della madre della protagonista femminile, prende il titolo dalla popolarissima canzone di George Michael scritta nel 1984 e riproposta dalle radio di quasi ogni paese del mondo nelle ultime due settimane di ogni anno. Se il regista lo considera una lettera d'amore alla città di Londra, di cui ci mostra i luoghi più suggestivi decorati da lucine e addobbi vari, per la Universal, che ha giocato d'anticipo rispetto ad altri film natalizi, potrebbe invece essere un modo per assicurarsi un buon numero di spettatori.

Uscito l'8 novembre, Last Christmas si è posizionato al quarto posto nella classifica degli incassi USA, dopo il kolossal di Roland Emmerich Midway, il sequel di Shining Doctor Sleep e la commedia sui pompieri babysitter Playing With Fire. A prescindere dai risultati futuri, il film ha già portato in dono a Feig Emilia Clarke, che da fan de Il Trono di Spade il regista ha voluto fin dal principio. E sempre a proposito di regali, sembra che l'autore di Un piccolo favore abbia mandato alla produzione la sceneggiatura in un pacchettino regalo e che abbia ottenuto immediatamente il permesso per mettersi all’opera.

In Italia Last Christmas uscirà il 19 dicembre. Non prendete impegni per quella data e, se ancora non siete convinti che sia il film per voi, guardate questo video in cui Paul Feig, Emma Thompson, Henry Golding ed Emilia Clarke vi invitano al cinema.