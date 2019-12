Last Christmas: Emilia Clarke e Michelle Yeoh straordinaria coppia comica in una clip del film di Paul Feig

News Cinema

La commedia natalizia di ambientazione londinese che prende il titolo da un brano di George Michael arriva in sala il 19 dicembre.

Fa strano vedere la Shu Lien de La tigre e il dragone, abile maestra di arti marziali, interpretare la proprietaria di un negozio di addobbi natalizi, e fa ancora più strano vederla duettare con un'Emilia Clarke vestita da elfo e per di più goffa e pasticciona. L'attrice britannica, però, si era già liberata della sua aura da Madre dei Draghi duettando con Sam Claflin nel film drammatico e insieme romantico Io prima di te, per poi entrare nella saga di Star Wars da una porta laterale, quella dello spinoff Solo: A Star Wars Story. E nella filmografia di Michelle Yeoh, a ben guardare, di recente una commedia c'è stata, ed è Crazy & Rich, film dall'ottimo incasso in cui impersonava una madre antipaticissima. E così ecco le due donne discutere di uomini e di nomi in una clip italiana di Last Christmas, commedia natalizia e sentimentale che prende il titolo da una popolare canzone di George Michael che, siamo certi, avete cominciato ad ascoltare da quando, l'8 dicembre, avete riempito le vostre case di palle e palline e alberi di Natale. Il personaggio della Yeoh è anche la mamma del bel ragazzo (Henry Golding) di cui la Kate della Clarke si invaghisce.

Last Christmas è diretto da Paul Feig, sceneggiato da Emma Thompson (che si ritaglia il ruolo della madre di Kate) e arriva nelle nostre sale il 19 dicembre armato di un messaggio importante. Quale? Scopritelo andando al cinema.