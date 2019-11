Last Christmas: Emilia Clarke da Madre dei Daghi a ragazza in pelliccia che prende il bus

News Cinema

Vi mostriamo una clip della commedia natalizia di Paul Feig in cui l'attrice duetta con Henry Golding... che non ha il cellulare.

Formano proprio una bella coppia Henry Golding ed Emilia Clarke in Last Christmas, anche se lei è buffa, vestita in maniera bizzarra e un po’ goffa, mentre lui ha l'aria da ragazzo educato, anzi educatissimo. Nella clip italiana che vi mostriamo, i due chiacchierano amabilmente e fra loro non è (ancora) successo nulla. Non sappiamo se si innamoreranno, ma ogni cosa è possibile quando fuori è Natale e le strade sono piene di lucine colorate. Le strade, nel nostro caso, sono quelle di Londra, e che ci troviamo nella capitale inglese lo capiamo anche da uno dei quegli autobus rossi a due piani su cui chiunque, nella città della regina Elisabetta, prima o poi è salito almeno una volta. Ma la cosa interessante della scena è una chiacchierata sui cellulari, che Tom, il personaggio di Golding, detesta cordialmente e che associa ad ansia e stress. Kate, che non si sapera mai da una corta pelliccia leopardata, la pensa diversamente…

Last Christmas, che è diretto da Paul Feig e sceneggiato da Emma Thompson, che interpreta il ruolo della made di Kate, ruota intorno a una ragazza un po’ stamba costretta a vestirsi da elfo per lavorare in un negozio di addobbi natalizi. La Clarke lindossa il suo costume con dignità. Certo... che differenza rispetto i look sfoggiati dall'attrice ne Il Trono di Spade, in cui era la Madre dei Draghi Daenerys Targaryen. Eppure Emilia ha un grande sense of humour, come sanno i suoi vari compagni di set, ed è molto autoironica. Il film, in cui recita anche Michelle Yeoh, arriverà nelle nostre sale il 19 dicembre, pronto a divertirci e a farci canticchiare la canzone di natale più pop di sempre, vale a dire "Last Christmas" degli Wham!, che poi fa parte della colonna sonora della commedia.