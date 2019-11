Last Christmas: ascolta il brano inedito di George Michael presente nella colonna sonora

News Cinema

S'intitola This Is How (We Want You To Get High). Il film, interpretato da Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh, Emma Thompson, sarà nei cinema italiani dal 19 dicembre.

Come è facile intuire dal titolo, Last Christmas non è solo l'ennesima commedia sentimentale d'ambientazione natalizia, ma un film che prende diretto spunto e ispirazione dalla musica di George Michael.

Diretto da Paul Feig, e interpretato da Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh e Emma Thompson, il film ha in colonna sonora numerosi brani del cantante: non solo il celebre, omonimo pezzo degli Wham! che da più di trent'anni allieta le nostre festività di fine anno, ma anche "Freedom!" e "Faith", giusto per fare degli esempi.

Non manca, ovviamente, un brano originale che George Michael ha espressamento composto per Last Christmas: s'intitola This Is How (We Want You To Get High) e lo potete ascoltare qui di seguito: