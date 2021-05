Lassie torna a casa: l'emozionante trailer del nuovo film sul Collie più famoso del mondo

News Cinema

Arriva dalla Germania un nuovo adattamento del romanzo di Eric Knight Torna a casa, Lassie! con protagonista un Collie femmina. Si intitola Lassie torna a casa, esce il 10 giugno e oggi abbiamo il trailer.

Lassie torna a casa porta la firma del regista tedesco Hanno Olderdissen, che nel 2017 aveva diretto il film per ragazzi Rock My Heart, che raccontava l'amicizia fra un'adolescente e un cavallo. Anche il suo nuovo film parla dell'indissolubile legame che si crea fra i ragazzi e i migliori amici dell'uomo, e la fonte di ispirazione è lo storico romanzo di Eric Knight "Torna a casa, Lassie!".

Pubblicato nel 1940, il libro aveva come protagonista un collie a pelo lungo femmina ispirato alla cagnetta Toots dello stesso Knight. La MGM acquistò presto i diritti del libro e nel 1943 uscì l'omonimo film, nel quale recitava una giovanissima Elizabeth Taylor. A Lassie furono dedicati altri sei lungometraggi dello Studio e poi film tv e serie tv. L'ultimo film per il cinema è stato Lassie, diretto da Charles Sturridge e con un cast molto interessante formato da Samantha Morton, Peter O'Toole, Peter Dinklage, John Lynch.

Lassie torna a casa è ambientato nell'odierna Germania, paese che Lassie sarà costretta ad attraversare per ritrovare il suo padroncino Florian. Prima di mettersi in viaggio, il cane dovrà lasciare la tremenda famiglia a cui è stato affidato e che lo maltratta. A interpretare Florian è Nico Marischka, al suo primo ruolo da protagonista ma non alla sua prima esperienza cinematografica.

Di Lassie torna a casa è appena uscito il trailer. Eccolo!