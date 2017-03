Lasciati andare: ecco Toni Servillo e Veronica Echegui nel poster esclusivo del film

Dopo Ma che ci faccio qui! e Cosimo e Nicole, il regista Francesco Amato torna al cinema dal 13 aprile prossimo con la commedia Lasciati andare, che vede protagonista Toni Servillo insieme a Veronica Echegui, Carla Signoris e Luca Marinelli. Del film, prodotto da Cattleya con RaiCinema e distribuito da 01 Distribution, vi mostriamo oggi in anteprima esclusiva il poster ufficiale (più sotto la trama ufficiale del film):





Ecco la trama del film: È cosa risaputa: un bravo psicanalista deve rimanere impermeabile alle emozioni che gli scaricano addosso i suoi pazienti. Ma nel caso di Elia, un analista ebreo di mezza età interpretato da Toni Servillo, c'è il sospetto che con gli anni la lucidità sia diventata indifferenza e il distacco noia. Ieratico e severo, con un senso dell'umorismo arguto e impietoso, Elia tiene tutti a distanza di sicurezza, persino la sua ex moglie Giovanna (Carla Signoris), che vive nell’appartamento di fronte e con cui continua a condividere il bucato e qualche serata al teatro dell'Opera. Quel che si dice un’esistenza avara d'emozioni, che Elia sublima mangiando dolci di nascosto e in gran quantità, finché un giorno, a causa di un lieve malore, è costretto a mettersi a dieta e a iscriversi in palestra. Ed è così che nella sua vita irrompe Claudia (Veronica Echegui), una personal trainer buffa ed eccentrica, con il culto del corpo, nessun timore reverenziale per i cervelloni fuori forma come lui e un'innata capacità di trascinare nei suoi casini chiunque le capiti a tiro.