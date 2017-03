Lasciami per sempre: in anteprima il poster del nuovo film di Simona Izzo

Arriverà nei cinema il 27 aprile prossimo, distribuita da Notorious Pictures, Lasciami per sempre, la nuova commedia diretta da Simona Izzo con protagonista un ricco cast composto da Barbora Bobulova, Max Gazzè, Valentina Cervi, Veruska Rossi, Vanni Bramati, Marco Cocci, Myriam Catania, Andrea Belisario, Niccolò Cancellieri, Camilla Calderoni Sean Cubito, Maiga Balkissa, Addis Rossi e con Maurizio Casagrande e la partecipazione di Mariano Riggillo.

Li vedete quasi tutti nel poster ufficiale che vi mostriamo qui sotto in anteprima:





Viola, compagna di Nikos, è una donna che ama decisamente il rischio . Ha deciso infatti di invitare per la festa del figlio ventenne Lorenzo, in crisi per essere stato abbandonato dalla fidanzata, la famigliona allargata o, come dice lei, il cespuglio genealogico. Ed ecco arrivare: l'ex marito di cui Nikos è irrimediabilmente geloso, gli ex cognati, le problematiche sorelle, la giovane nipote depressa, il figlio ribelle di Nikos che gira nudo per il giardino, il padre disperatamente ironico che ha da poco tentato il suicidio, il ginecologo di famiglia maniaco sentimentale ex marito della bipolare e agguerrita Carmen, ma anche Yuri fisico teorico pieno di tatuaggi innamorato da sempre di Aida che però ė sposata con una donna. Non mancheranno ospiti inattesi come la bellissima e tormentata Martina che farà esplodere la già fibrillante festa. In un susseguirsi di sferzate sentimentali, il mucchio selvaggio si confronterà senza esclusione di colpi. In un susseguirsi di sferzate sentimentali , il mucchio selvaggio si confronterà senza esclusione di colpi. Ma alla fine gli ammaccati convitati arriveranno all'amara ma in qualche modo consolatoria conclusione che è sempre meglio uno 'straccio di famiglia ' che niente è che forse é impossibile lasciarsi per sempre.



Qui sotto il trailer ufficiale del film: