Lars von Trier potrebbe tornare a Cannes con The House That Jack Built

Non è del tutto una sorpresa, ma il nuovo film di lars Von Trier, The House That Jack Built, che il regista danese sta girando, potrebbe essere l'occasione del suo ritorno a Cannes e, diciamolo, una sua personale riscossa. Era il lontano 2011 quando l'eccentrico regista, alla conferenza stampa di Melancholia, si incartò su una battuta pericolosa e nelle sue intenzioni innocua, finendo, per tirarsene fuori, con un evodente ma infelice paradosso in cui dichiarava di essere nazista e provare simpatia per Hitler. Venne immediatamente definito Persona Non Grata (al festival di Berlino Von Trier sfoggiò una t-shirt con la scritta) e bandito a data indefinita dalla Croisette.

Già due anni dopo, però, Thierry Fremaux disse che Von Trier non aveva avuto un bando permanente e che sarebbe stato il benvenuto al festival. Durante la conferenza stampa di inizio riprese di Tha House That Jack Built, la produttrice Louise Veth ha detto che il film potrebbe essere pronto per l'edizione 2018 del festival e il regista, apparso nervoso per tutta la durata dell'incontro, ha aggiunto "ho parlato con persone che conosco a Cannes e... sì, forse".Sembra altamente improbabile che un festival internazionale scelga di privarsi dell'opera di un regista così prestigioso, per quanto controverso, per cui la decisione non ci stupisce. Staremo comunque a vedere, perché con Von Trier non si può mai sapere.

Entrando nello specifico di The House That Jack Built, il regista ha detto: "È forse il film più tradizionale che ho mai fatto", aggiungendo "Non trovo niente di particolarmente interessante nei serial killer. È più una cosa femminile. Per qualche strano motivo tutte le donne con cui sono stato andavano matte per i serial killer. Forse è qualcosa che ha a che fare con me. Inoltre ho pensato che avrei potuto imbrogliare la gente e farla venire al cinema. Ci sono così tanti libri, film e serie tv sui serial killer. Ma l'ho scelto lo stesso. Certo so di non poter fare qualcosa di drasticamente diverso, ma mi sono divertito a scriverlo".