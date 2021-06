Lars Mikkelsen è il primario di The Kingdom: Exodus, terza stagione della serie horror ospedaliera di Lars Von Trier

News Cinema

Lars Von Trier si prepara a dare un seguito e una conclusione alla sua leggendaria serie horror ospedaliera The Kingdom e aggiunge al cast Lars Mikkelsen e Nikolaj Lie Kaas.

Finalmente ci siamo! Nel 1994 al - purtroppo da tempo defunto cinema Augustus di Roma - chi scrive era tra i fortunati che videro in una maratona notturna le due stagioni di The Kingdom, la serie horror ospedaliera di Lars Von Trier la cui seconda stagione era stata presentata alla Mostra del cinema di Venezia. Da allora, il cofanetto della serie è diventato un oggetto di culto per rivivere la paura, le emozioni e le risate che quella serie/film davvero unica del regista danese ci seppe regalare. La storia, però, non finiva, ma a dicembre dell'anno scorso, come potete leggere qua sotto, a sorpresa Von Trier ha annunciato una terza e conclusiva stagione della serie, in cinque episodi, intitolata The Kingdom: Exodus. Oggi ne sappiamo un po' di più, incluso il fatto che Lars Mikkelsen è entrato nel cast. Si tratta ovviamente del fratello di Mads, che ricorderete nel ruolo del presidente russo simil Putin in House of Cards.

Insieme a lui, ci sarà anche Nikolaj Lie Kaas, che vedremo prossimamente al cinema insieme all'altro Mikkelsen, Mads, in Riders of Justice. A parte gli attori sfortunatamente defunti in questi 27 anni (come il primario svedese di Ernst-Hugo Järegård e la mitica signora Drusse di Kirsten Rolffes), Lars Von Trier ha richiamato alcuni dei membri del cast originale: Bodil Jørgensen, Ghita Nørby, Nicolas Bro, Peter Mygind e Søren Pilmark.

Il ruolo di Lars Mikkelsen sarà quello del primario dell'ospedale di Copenhagen chiamato Riget, ovvero Il Regno, che ha il terrore dei conflitti, mentre Lie Kaas sarà un ricoverato esaurito di nome Filip Naver. Bodil Jørgensen sarà la sonnambula Karen, in cerca delle risposte ai misteri irrisolti della serie per salvare The Kingsom dal suo destino. Profondamente addormentata, una notte si aggira nell'oscurità e si ritrova inspiegabilmente di fronte all'ospedale dove spettri e forze del male si aggirano, svedesi e danesi si confrontano e la medicina affronta le sue sfide quotidiane. Chissà se Von Trier, oggi molto diverso di quello di allora, indosserà di nuovo lo smoking per introdurre e commentare a modo suo gli episodi.

The Kingdom: Exodus è scritto da Lars Von Trier insieme a Niels Vørsel, coautore anche delle precedenti stagioni. La serie, che durerà in tutto circa 5 ore, uscirà nel 2022. Nel 2004 Stephen King aveva tenuto a battesimo in America un remake, Kingdom Hospital, totalmente dimenticabile.