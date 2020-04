Larry David: idioti di tutto il mondo, restate a casa!

News Cinema

L'attore, che non sembra gradire la quarantena imposta dal Coronavirus, posta un video in cui si arrabbia con le persone che ancora escono.

Ha una maniera tutta sua di fornire istruzioni per evitare il Coronavirus Larry David. Il creatore e protagonista di Curb Your Enthusiasm e soprattutto l'interprete principale di Basta che funzioni di Woody Allen (dove, guarda caso, era un uomo che si isola dal mondo), ha postato su Twitter uno spiritoso video che invita tutti a restare a casa.

Nelle immagini che vi mostriamo, Larry David comincia con il dire che, ovviamente, è stato costretto a non uscire, e che le sue parole sono rivolte a tutti gli idioti che vanno in giro e non mantengono la distanza di sicurezza. Così facendo, nuocciono alle persone anziane, categoria di cui lo stesso David fa parte. Gli idioti non approfittano della splendida opportunità che è stata loro concessa di rimanere a casa a guardare la tv. Perché non lo fanno? Semplice, sono idioti. Eppure dovrebbero aver imparato dallo show di Larry (Curb Your Enthusiasm) che uscire e mescolarsi con la gente non conviene.

Agli stupidi di tutto il mondo Larry David consiglia non fare entrare nessuno nelle loro abitazioni, eccetto l'idraulico, se proprio serve, a patto che dopo si disinfetti la casa.

“You’re hurting old people like me. Well, not me... I’ll never see you.”



Larry David wants everyone to stay home to protect older Californians from #COVID19!

He does not do these things.

Listen to Larry.#StayHomeSaveLiveshttps://t.co/snYe5v55Rw pic.twitter.com/C5cKOaAufE— Office of the Governor of California (@CAgovernor) March 31, 2020