Lansky: Harvey Keitel gangster spietato nel trailer del film… altro che Mr. Wolf!

Lansky racconta la vera storia del gangster bielorusso naturalizzato negli States Meyer Lansky. Lo interpreta un favoloso Harvey Keitel, che vediamo nel trailer nuovo di zecca del film.

Siete pronti a vedere Harvey Keitel nel ruolo di un gangster che non ha nulla da invidiare al mitico Signor Wolf di Pulp Fiction che "risolve problemi"? Ebbene, allora gustatevi tutto d’un fiato il trailer di Lansky, un film diretto da un certo Eytan Rockaway che vanta un cast piuttosto importante.

A recitare insieme ad Harvey Keitel c'è innanzitutto Sam Worthington, affiancato da AnnaSophia Robb, Minka Kelly, David James Elliott, David Cade, Danny A. Abeckaser e John Magaro.

Ma chi è il Lansky di cui parla il film? Una persona realmente esistita. Meyer Lansky è stato un mafioso bielorusso che si è trasferito negli Stati Uniti ed è diventato amico di Lucky Luciano e di molti gangster newyorkesi, in particolare una serie di ebrei molto in voga nel periodo d'oro della malavita della Grande Mela. Dopo la cattura di Luciano andò in Florida, poi a New Orleans e poi a Cuba.

Lansky non sarà come The Irishman di Martin Scorsese, nel senso che Keitel, che racconta la sua storia a un giovane scrittore (Sam Worthington) non verrà ringiovanito grazie ai prodigi della tecnologia. Da giovane il criminale avrà il volto del sopracitato John Magaro.

Lansky uscirà nelle sale americane e on demand il prossimo 25 giugno. Ecco la sinossi ufficiale, seguita dal favoloso trailer. Ricordiamo che il leggendario gangster è apparso in diversi film: ne Il Padrino - Parte II e, interpretato da Dustin Hoffman, in The Lost City. Lo rammentiamo anche nella serie Boardwalk Empire.

David Stone è un famoso scrittore caduto in disgrazia che trova l'opportunità della vita quando riceve un'inaspettata telefonata da Meyer Lansky. Per decenni, le autorità hanno tentato di scovare la sua presunta fortuna miliardaria, e questa è l'unica possibilità che hanno di catturare il vecchio gangster prima che muoia. Con l'FBI alle costole, il Padrino della criminalità organizzata svela la verità mai raccontata sulla sua vita da rinomato boss della Murder Inc. e del National Crime Syndicate.