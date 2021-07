Language Lessons: il trailer del film su un'amicizia via zoom

News Cinema

Mark Duplass e Natalie Morales si conoscono via zoom nel trailer di Language Lessons, commedia sentimentale sulla pandemia co-sceneggiata e diretta dall'attrice.

Se vi diciamo "una commedia di sentimenti via zoom", siamo sicuri che in molti, pensando alla costrizione che abbiamo dovuto subire di comunicare quasi esclusivamente in questo modo, alzeranno gli occhi al cielo. Eppure la regista, attrice e attivista queer Natalie Morales è riuscita ad utilizzare questo espediente per realizzare, assieme al co-sceneggiatore e co-protagonista Mark Duplass, una commedia lodata all'unanimità come Language Lessons. Non sappiamo ancora se arriverà in qualche forma anche da noi, ma in America uscirà al cinema il 10 settembre.

La storia, come vedete nel trailer, inizia quando il compagno del protagonista, Adam, gli regala a sua insaputa un corso di spagnolo online. Inizialmente scettico, pian piano l'uomo stabilisce un rapporto di amicizia profonda (e d'amore platonico) con la sua giovane tutor, Cariño, che vive a molta distanza da lui.