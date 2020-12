Land: il trailer del primo film da regista di Robin Wright, anche attrice nei panni di una donna alla deriva

News Cinema

Robin Wright esordisce nella regia con Land, la storia di una donna che si rifugia fra i monti e tenta di rifarsi una vita. Del film è appena arrivato il trailer.

Dopo oltre trent'anni di carriera da attrice - e di successi come Forrest Gump e, per il piccolo schermo, House of Cards - Robin Wright passa dietro alla macchina da presa. Lo fa dirigendo la storia di una donna con una vita difficile alle spalle che tenta di farsi forza e reinventarsi. Il film, di cui Robin è anche produttrice e protagonista, si intitola semplicemente Land (terra) e farà parte della selezione del prossimo Sundance Film Festival. L'uscita, forse in sala, è prevista per il prossimo 12 febbraio.

Land è basato su una sceneggiatura di Jesse Chatham, Liz Hannah (a cui dobbiamo il copione di The Post) ed Erin Dignam, che ha diretto Robin Wright in Prove d'accusa e Loved. Nel cast ci sono anche Demiàn Bichir, attore messicano candidato all'Oscar per il miglior attore protagonista per Per una vita migliore di Chris Weitz, e Kim Dickens. Del film è appena uscito il trailer, in cui uno dei personaggi più importanti è la natura, che poi sono le Rocky Mountains dove una certa Edee Mathis (Robin Wright) si rifugia e ritrova un senso grazie a un cacciatore (Demiàn Bichir) che la salva e la conforta.