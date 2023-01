Lamborghini - The Man Behind the Legend: sfreccia su Prime Video il film biografico sulla vita dello storico imprenditore

News Cinema

Lamborghini - The Man Behind the Legend, è disponibile da oggi in streaming su Prime Video.

E una storia tutta italiana diretta da un premio Oscar americano. La vita dello storico fondatore della celebre fabbrica di trattori e successivamente della casa automobilistica, prende vita in Lamborghini - The Man Behind the Legend. Il regista e sceneggiatore Bobby Moresco, vincitore della prestigiosa statuetta nel 2006 per lo script di Crash - Contatto fisico, è l'autore che racconta la storia del genio visionario che fu Ferruccio Lamborghini nell'Italia del primo e del secondo dopo-guerra, attraverso il boom economico degli anni 50 e 60, quando il nostro Paese era impegnato in una difficile transizione verso la nuova modernità industrializzata.

Lamborghini: il film racconta anche la rivalità con Enzo Ferrari

Il film Lamborghini - The Man Behind the Legend approda ora sul servizio streaming di Prime Video, dopo essere stato presentato in anteprima alla scorsa Festa del Cinema di Roma nella sezione autonoma di Alice nella Città, si ispira liberamente a “Ferruccio Lamborghini, la storia ufficiale” (edito da Minerva), uno dei cinque libri scritti dal figlio Tonino Lamborghini, imprenditore che ha fortemente inseguito la realizzazione di quest'opera biografica. Nel ruolo più importante, ad incarnare il leggendario uomo, troviamo Frank Grillo, il carismatico attore newyorchese che dagli anni 90 ad oggi è passato da ruoli di caratterista a quelli da protagonista, arrivando anche a far parte della famiglia del Marvel Cinematic Universe con il personaggio di Brock Rumlow/Crossbones.



Probabilmente il genio di Ferruccio Lamborghini non sarebbe andato lontano se al contempo non ci avesse vissuto una sorta di sfida imprenditoriale con Enzo Ferrari. Il film racconta anche la nota rivalità tra i due costruttori di automobili che hanno contribuito all'orgoglio dell'industria italiana di successo nel mondo. Ferrari è interpretato dall'attore Gabriel Byrne, mentre nel ruolo di Annita Lamborghini, seconda moglie di Ferruccio, troviamo l'attrice Mira Sorvino. Completano il cast gli attori italiani Fortunato Cerlino, Romano Reggiani, Lorenzo Viganò, Giovanni Antonacci (figlio di Biagio), Matteo Leone, Andrea Bruschi, Francesca Tizzano, Giorgio Cantarini e il rapper Clementino.