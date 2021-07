Lamb: il suggestivo teaser trailer dell'horror con Noomi Rapace presentato a Cannes

News Cinema

Verrà presentato a Cannes nella sezione Un Certain Regard l'horror soprannaturale Lamb, interpretato da Noomi Rapace, di cui vi mostriamo il teaser trailer.

È una coproduzione tra Islanda e Svezia Lamb, di cui vi mostriamo il teaser trailer, un film che partecipa al Festival di Cannes nella sezione Un certain Regard. Opera prima di Valdimar Jóhannsson, è interpretato nei ruoli principali dall'attrice svedese Noomi Rapace, accanto a Björn Hlynur Haraldsson e Hilmir Snær Guðnason.

La storia è ambientaao negli innevati paesaggi islandesi e incentrata su una coppia senza figli, Maria e Ingvar (Gudnason), che alleva pecore. Alla vigilia di Natale trovano un neonato che è per metà umano e per metà agnello. L'inattesa prospettiva di una nuova famiglia porta loro molta gioia, prima di distruggerli alla fine.

A giudicare dalle immagini e dal tema, sembra un suggestivo horror biblico/soprannaturale che diventa una riflessione sul concetto stesso di famiglia. Di certo incuriosice molto. Noomi Rapace aveva dichiarato in merito, prima dell'inizio delle riprese: "Una sceneggiatura come questa è rara e ho subito sentito che dovevo farlo. Non ho mai fatto niente del genere prima e non vedo l'ora di iniziare a girare e tornare alle mie radici in Islanda". Dal momento che è stato acquistato per la distribuzione internazionale da A24, società sempre più influente, è probabile che lo vedremo prima o poi anche sui nostri schermi.