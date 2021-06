Laetitia Casta omaggiata al Locarno Film Festival 2021 con l'Excellence Award

News Cinema

L'attrice francese riceverà al prossimo Festival di Locarno l'Excellence Award, riconoscimento a personalità artistiche che con il loro contributo hanno segnato il cinema contemporaneo.

Sarà l’attrice francese Laetitia Casta a ricevere l’Excellence Award Davide Campari 2021, il riconoscimento del Locarno Film Festival a personalità artistiche che con il loro contributo hanno segnato il cinema contemporaneo. Mercoledì 4 agosto Casta sarà in Piazza Grande per la cerimonia di premiazione, mentre il giorno successivo incontrerà il pubblico del Festival in una Conversazione con il pubblico. L’attrice ha selezionato due titoli dalla sua filmografia, che verranno proposti durante la manifestazione: Gainsbourg (Vie héroïque) (Gainsbourg: A Heroic Life, 2010) di Joann Sfar e L'homme fidèle (A Faithful Man, 2018) di Louis Garrel.

Il passaggio di Laetitia Casta dall’universo dell’alta moda al mondo del cinema e del teatro ha segnato l’ascesa di una delle interpreti più versatili del nuovo millennio. Sotto la direzione di autori come Raúl Ruiz per Les âmes fortes (Savage Souls, 2001), Tsai Ming-liang per Visage (Face, 2009) e, a teatro, il neo Premio Oscar Florian Zeller per Elle t'attend (2008), Casta ha aggiunto nuovi livelli di complessità ai suoi personaggi, superando barriere e luoghi comuni, per aderire con estrema libertà a una gamma molto ampia di registri e di visioni artistiche.

Giona A. Nazzaro, direttore artistico del Locarno Film Festival: “Laetitia Casta incarna un’idea di cinema modernissima, in sintonia con le trasformazioni del pubblico e delle immagini in movimento. La sua ricerca artistica l’ha condotta a lavorare sia con alcune delle autrici e degli autori più innovativi degli ultimi tempi che a conservare una sua cifra attoriale unica e inconfondibile, da grande cinema. Questo suo essere interprete sofisticata e popolare, diva ad altezza di sguardo, portatrice di un glamour colto, strategico, profondamente europeo, fanno di Laetitia Casta l'ambasciatrice ideale del cinema di cui il Festival intende essere espressione e di Piazza Grande che torna ad accogliere il suo pubblico. Inaugurare la 74esima edizione del Locarno Film Festival con l’Excellence Award assegnato a Laetitia Casta è un segno di speranza che ci permette di guardare al futuro con fiducia ed entusiasmo”.

foto Mark Pillai