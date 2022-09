News Cinema

Lady Oscar sta per tornare con un lungometraggio animato: ecco il teaser trailer e il poster di Versailles no Bara

Per i suoi 50 anni, Lady Oscar si regala un film. Versailles no Bara, ovvero Le rose di Versailles, segnerà il ritorno del celeberrimo personaggio creato da Riyoko Ikeda, protagonista prima in un manga e poi di un anime diventato iconico.