Lady Macbeth: un'intensa clip in anteprima del film in uscita il 15 giugno

Lady Macbeth è il titolo di una delle più celebri tragedie William Shakespeare ma anche quella di un romanzo russo della metà del XIX Secolo (titolo completo: Lady Macbeth del Distretto di Mcensk) scritta da Nikolaj Leskov.

Quest'ultima, dopo aver ispirato compositore Šostakovič per la sua omonima Opera degli anni 30, è diventata oggi un film diretto dal celebre regista teatrale inglese William Oldroyd, al suo esordio al cinema.

Se la protagonista dell'opera Shakespeare è ispirata alla figura di una regina scozzese del XI secolo, nel film di Oldroyd è una giovane ragazza che vive nella campagna inglese di metà Ottocento, costretta a un matrimonio senza amore con un uomo più grande. Soffocata dalle rigide norme sociali dell'epoca, inizia una relazione clandestina con un giovane stalliere alle dipendenze del marito, ma l'ossessione amorosa la spingerà in una spirale di violenza dalle conseguenze sconvolgenti.



Il film arriverà nei nostri cinema il 15 giugno prossimo, distribuito da Teodora, noi intanto ve ne facciamo vedere in anteprima un'intensa clip in italiano con i due protagonisti principali. Katherine, la nostra Lady Macbeth, è interpretata da Florence Pugh:





La nostra recensione del film Lady Macbeth, presentato allo scorso Festival di Torino.