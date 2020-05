Lady Macbeth, cosa c'entra Shakespeare in questo film

News Cinema

Se un film s'intitola Lady Macbeth la maggior parte degli spettatori anche di cultura media si aspetta un adattamento dal Macbeth di William Shakespeare, dramma scritto nei primi del Seicento. Lady Macbeth invece, pur essendo diretto dal regista teatrale William Oldroyd, è l'adattamento di un racconto dello scrittore russo Nikolaj Semënovič Leskov, "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk" (1865).

Lady Macbeth, le origini del film con Florence Pugh

L'ambientazione del film Lady Macbeth è spostata dalla russia zarista all'Inghilterra dello stesso periodo. Naturalmente, il cognome non è scelto per caso, dato che la protagonista del racconto e del film, Katherine, medita atti spietati per modificare la propria condizione, ricordando quindi la Lady Macbeth che nella tragedia spingeva il marito a omicidi per accelerare la sua profetizzata ascesa al trono. Due però le differenze sostanziali tra i personaggi, al di là dell'eco suggestiva. Katherine (Florence Pugh) non spinge qualcuno a commettere gesti estremi, ma li compie di persona, e inoltre non agisce per un potere assoluto, quanto per reclamare il potere su se stessa, negato da un matrimonio combinato con un uomo più vecchio, per giunta sessualmente non interessato a lei.

Ecco cosa pensa Florence Pugh della sua Katherine, da un'intervista rilasciata all'Independent:

Quando guardiamo drammi in costume, tendiamo ad aspettarci cosa accadrà alle donne: o si ammazzano o vivono in questa vita incredibilmente noiosa e orrenda. Non siamo abituati a vederle reagire come fa Katherine. [...] Ecco perché il film è sconvolgente, perché vediamo una storia molto moderna in un film molto in costume. [...] Amo Katherine. E' solo una ragazza messa in queste situazioni in cui deve reagire. Non l'ho mai interpretata come una cattiva, agisce d'istinto. Viene provocata e reagisce.

Da notare inoltre che le premesse narrative, con l'evasione di una donna da un matrimonio frustrante in direzione di una passione, portano anche l'eco di Madame Bovary, pubblicato da Flaubert una decina d'anni prima rispetto al racconto di Leskov, nel 1856. Il racconto russo era stato già adattato per il cinema, con Lady Macbeth siberiana (1962) di Andrzej Wajda, coproduzione tra Jugoslavia e Polonia.



Lady Macbeth, la scommessa vinta di un piccolo film

Lady Macbeth è stata una vera scommessa per la produzione e il suo autore, William Oldroyd, che non si era mai cimentato sulla forma del lungometraggio ed era abituato alla dimensione teatrale. Il budget è arrivato dal British Film Institute in collaborazione con la BBC, che ogni anno sovvenzionano l'opera di un esordiente per 350.000 sterline. Non è tanto, e indirizzare il budget verso un film in costume è stato un passo coraggioso, come racconta Oldroyd a ThePlayList:

Nessuno aveva mai fatto un dramma in costume con quel budget, pensavano sarebbe stato impossibile. Ma noi pensavamo che invece sarebbe stato un esperimento provare a fare un film inglese in costume con 350.000 sterline, sarebbe stato utile a stimolare la creatività. [...]

Le due cose che ho fatto sono state le prove e le riprese del film in sequenza. Ero un po' nervoso all'idea di abbandonare questi due elementi fondamentali che uso sempre in teatro. Di solito, si fanno cinque settimane di prove con l'autore e gli attori, per coprire ogni dettaglio. Come regista il mio compito è aiutare gli attori a capire cosa l'autore stia cercando di ottenere. Avevamo 24 giorni per fare questo film e non avevamo il lusso di ripensamenti in corso d'opera, per cui ho voluto che ci fossero delle prove.