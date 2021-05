Lady Gaga termina le riprese di Gucci e saluta l'Italia: "Orgogliosa di essere italiana"

News Cinema

Si sono concluse le riprese di House of Gucci e Lady Gaga riparte per gli USA salutando l'Italia.

Sono durate circa 10 settimane le riprese di House of Gucci, che in italiano sarà semplicemente intitolato Gucci. Tra le location toccate dal film figurano Gressoney-Saint-Jean (AO), Mezzegra e Bellagio sul Lago di Como, Milano e Roma. Forse siete già al corrente del fatto che Lady Gaga interpreti Patrizia Reggiani, l’ex moglie di Maurizio Gucci, che ha il volto di Adam Driver, la quale fu accusata di aver organizzato l’omicidio del marito nel 1995 dopo essere stata lasciata una donna più giovane. Condannata a 29 anni di carcere, ridotti poi a 26 in appello, la donna, conosciuta ai più anche con il suo appellativo di “Vedova Nera”, dal 2017 è tornata in libertà per buona condotta. La regia del film è di Ridley Scott e del cast fanno parte anche Jared Leto, Al Pacino e Jeremy Irons.

Lady Gaga ha dunque concluso il suo lavoro sul film e ieri è ripartita verso Los Angeles dall'aeroporto di Roma Ciampino. La cantante e attrice si è condegata dal nostro paese con le seguenti parole condivise su Twitter: "Desidero ringraziare tutta l'Italia per avermi supportata girando questo film, vi abbraccio e vi bacio, voglio dirvi che credo in voi e prego per il mio paese di origine, una nazione costruita sulla promessa di duro lavoro e famiglia. Spero di avervi reso orgogliosa. Io sono orgogliosa di essere italiana. Ti amo". Il nome vero della star è Stefani Joanne Angelina Germanotta e ha lontane radici siciliane. Non c'è stato luogo, nel corso delle riprese di Gucci, in cui i fan di Lady Gaga non si siano asserragliati nelle vicinanze, dove fosse possibile. Qui sotto uno dei tanti video dei fan che la salutavano all'uscita dell'Hotel Baglioni in Via Veneto a Roma, quando stava lasciando la città per l'aeroporto. Più in basso il tweet.