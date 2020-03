Lady Gaga: per la popstar in isolamento Dio è donna e le ha detto che vinceremo il Coronavirus

News Cinema

Anche Stefani Joanne Angelina Germanotta posta su Instragam una sua foto da casa, dove le fanno compagnia tre adorabili cagnolini.

C'è chi, in quarantena o isolamento, si lascia andare alle abbuffate di cibo, alla tuta e alle pantofole o alla barba lunga, e chi si conferma icona di stile. E’ il caso di Lady Gaga, che dal salotto della sua casa, immaginiamo stratosferica, manda una foto molto glamour postandola su Instagram. L'outfit scelto - una giacca di pelle borchiata con inserti rosa e disegni vari, fra cui una tigre e un fulmine - è favoloso, così come gli occhiali. Attenzione poi alle unghie lunghissime, che ricordano l'artiglio metallico con cui la Contessa da lei impersonata nella quinta stagione di American Horror Story infettava le sua vittime, rendendole vampiri come lei. Nella sua temporanea solitudine la popstar e attrice non è sola. A farle compagnia ci sono i suoi tre bulldog francesi. Uno dorme beatamente, l'altro riposa ma sembra vigile, il terzo è all'erta e ho lo sguardo sospettoso.

La didascalia che accompagna lo scatto è un tentativo di infondere fiducia ai fan della diva. "Ho parlato con alcuni dottori e scienziati" - vi si legge. "Al momento non è facile per nessuno, ma la cosa più gentile e salutare che possiamo fare è la quarantena volontaria, non dobbiamo stare con persone che abbiano più di 65 anni o in gruppi numerosi. Vorrei vedere i miei genitori e le mie nonne in questo momento, ma è più sicuro evitare in modo da non farli ammalare nel caso avessi il Coronavirus. Me ne sto a casa insieme ai miei cani. Ti voglio bene, mondo, supereremo questa cosa. Fidatevi, ho parlato con Dio - lei ha detto che staremo bene".

Avete letto bene, fan di Stefani Joanne Angelina Germanotta: per la vostra beniamina Dio è donna… e parla con lei. Possiamo insomma stare tranquilli e riascoltare, gusto per scioglierci in lacrime, il brano con cui Lady Gaga ha conquistato l'Oscar per la migliore canzone: "Shallow”.