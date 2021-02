Lady Gaga è a Roma per girare Gucci e se ne va in giro leopardata

News Cinema

Lady Gaga è appena arrivata a Roma, dove è stata immediatamente paparazzata. La diva è volata nella capitale per girare Gucci di Ridley Scott, in cui interpreta Patrizia Reggiani.

Lady Gaga è arrivata a Roma. Per godersi queste belle giornate che sanno di primavera? Risposta sbagliata. La popstar e attrice è nella capitale per girare Gucci, il film di Ridley Scott in cui sarà Patrizia Reggiani detta La Vedova Nera.

Invece di optare per un lussuoso albergo dove avere a disposizione una suite, se non un intero piano, la diva ha scelto di affittare un lussuoso appartamento con vista sui Fori Imperiali, ci avvertono i bene informati. In giro per le vie del centro, per fare shopping o magari per girare o incontrare regista e compagni di set, Lady Gaga è già stata paparazzata. Non aveva i consueti capelli biondo platino ma una bella chioma castana. Indossava scarpe con il tacco, un abito maculato, grossi occhiali da sole e una mascherina nera borchiata. Le sue foto stanno facendo il giro della rete, condivise in particolare su Twitter e Instagram, e noi, naturalmente ve le mostriamo.

Lady Gaga spotted in Rome today pic.twitter.com/KHX1D2oXXh — ⚔️ GAGA DAILY ⚔️ (@gagadaily) February 24, 2021

Gucci prende ispirazione dal libro "La saga dei Gucci. Una storia avvincente di creatività, fascino, successo, follia", scritto da Sara Gay Forden e pubblicato nel 2001. Il componente dell'illustre famiglia di cui il regista di Blade Runner racconta l'omicidio è Maurizio Gucci, nipote del fondatore della casa di moda. Patrizia Reggiani lo aveva sposato nel 1973 e fu lasciata per una rivale più giovane dopo circa dieci anni di matrimonio. Nel 1995 la donna ordinò a un killer di uccidere il marito, freddato da quattro colpi di pistola nell'atrio del suo palazzo. L'assassino è stato catturato nel 1997 e La Vedova Nera è stata condannata, in appello, a 26 anni di carcere. In prigione la Reggiani ha cercato inutilmente di impiccarsi con delle lenzuola, ed è tornata in libertà nel 2017.

A scrivere la sceneggiatura di Gucci per Ridley Scott è stato Roberto Bentivegna e il film è targato MGM. Nel cast ci sono altri attori di notevole pregio, a cominciare da Adam Driver, che sarà Maurizio Gucci, Jared Leto (Paolo Gucci), Al Pacino (Aldo Gucci) e Jeremy Irons. Al momento la data d'uscita del film è il 24 novembre 2021.