Lady Bird: un trailer fan made tutto gridato

Opera prima, da regista, dell'attrice e sceneggiatrice Greta Gerwig, Lady Bird ha vinto il Golden Globe e ottenuto 5 candidature agli Oscar, oltre a molti altri premi. Nelle nostre sale verrà però distribuito - a meno di cambiamenti non ancora annunciati - solo il primo marzo, tre giorni prima dell'attesa cerimonia. A quel punto, tutti gli smanettoni della rete l'avranno già visto online, dove si trova ormai da un pezzo.

Chi invece lo aspetta pazientemente avrà comunque già visto il trailer. La storia, com'è noto, è incentrata su una diciassettenne (Saoirse Ronan), di Sacramento, in California, che frequenta un liceo cattolico ma sogna New York e una carriera artistica. Una deliziosa e dolorosa coming of age story dove ovviamente c'è ampio spazio per i conflitti con la famiglia di origine, o meglio con la madre, interpretata da quella splendida attrice che è Laurie Metcalf, giustamente anch'essa candidata.

Un'utente di Twitter, che come avatar e nickname sceglie l'amatissimo Timothée Chalamet di Chiamami col tuo nome, ha ridoppiato il trailer gridando tutti i dialoghi. Il risultato ha avuto un successo inatteso, anche se a parer nostro piuttosto fastidioso. Per compensarvi dell'ascolto, vi proponiamo sotto il trailer nella versione originale.

Qua tutte le candidature degli Oscar 2018.