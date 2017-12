Lady Bird: la video recensione dell'esordio alla regia di Greta Gerwig

C'era una volta a Sacramento. Potrebbe sintetizzarsi così l'esordio dietro alla macchina da presa della regista, e sceneggiatrice, molto hipster e molto di culto, Greta Gerwig. Il titolo del film è Lady Bird e racconta di un'adolescente a cui sta stretta la sua vita, dal punto di vista sociale e geografico, e sogna di lasciare la parte meno scintillante della California, l'entroterra in cui sorge Sacramento, per una vita piena di sogni a New York.

Lo stesso percorso compiuto dalla Gerwig, per uno dei film indie più amati di questa stagione, come confermano le fresche 4 nomination ai Golden Globe Awards: miglior film musical e commedia, miglior attrice per Saoirse Ronan (sempre musical e commedia), attrice non protagonista alla fantastica Laurie Metcalf per il ruolo della madre, e infine candidatura alla stessa Gerwig per la sceneggiatura.

Ma insomma, merita davvero, o no, questo Lady Bird, in uscita in Italia il prossimo aprile? La nostra video recensione cerca di rispondere a questa domanda.