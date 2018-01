Lady Bird: il trailer italiano ufficiale del film di Greta Gerwig vincitore del Golden Globe

Si è portato a casa il Golden Globe come miglior commedia, quello per la miglior attrice protagonista nella stessa categoria, andato a Saorsie Ronan, e siamo pronti a scommettere che sarà tra i protagonisti della prossima Notte degli Oscar. Nei cinema italiani Lady Bird, che è il film che segna l'esordio nella regia di Greta Gerwig, una delle attrici simbolo del cinema indie statunitense, debutterà il 1° marzo, pochi giorni prima la serata di premiazione degli Academy Awards, che si terrà il 4, stesso giorno delle elezioni politiche nel nostro paese.

Intanto, giusto per farvi arrivare un po' preparati, anche per non fare troppa brutta figura nelle situazioni conviviali e cinefile, ecco il primo trailer italiano ufficiale di Lady Bird e la sua sinossi:

Lady Bird: Il trailer italiano ufficiale - HD

Christine "Lady Bird" McPherson (Saoirse Ronan) combatte, ma è esattamente come sua madre: selvaggia, profondamente supponente e determinata (Laurie Metcalf), un’infermiera che lavora instancabilmente per mantenere a galla la sua famiglia dopo che il padre di Lady Bird (Tracy Letts) perde il lavoro.

Ambientato a Sacramento, California nel 2002, in un panorama economico americano che cambia rapidamente, Lady Bird è uno sguardo commovente sulle relazioni che ci formano, le credenze che ci definiscono e l’ineguagliabile bellezza di un luogo chiamato casa.