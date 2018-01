Lady Bird è il miglior film per la National Society of Film Critics

Premi, premi, fortissimamente premi, per parafrasare Vittorio Alfieri. Anche se è discutibile il fatto che i film possano essere giudicati e premiati da chi spesso non saprebbe neanche girare un video col telefonino, resta il fatto che i fan si appassionano alla competizione e che l'attesa degli Oscar è preceduta da una sfilza di riconoscimenti e classifiche che tutti avidamente leggono.

Ultima in ordine di tempo, per ora, la National Society of Film Critics, prestigiosa organizzazione fondata nel 1966 a New York, che ha assegnato i suoi premi per il 2017. A vincere, anzi a trionfare, un po' a sorpresa, è stato Lady Bird, la commedia giovanile fresca premiata come miglior commedia e miglior attrice (Saoirse Ronan) ai Golden Globes, debutto registico dell'attrice Greta Gerwig, che ha avuto ben 4 premi. Da noi il film uscirà soltanto - a meno di auspicabili anticipazioni - il 19 aprile. Ma ecco tutti i riconoscimenti assegnati dalla NSFC:

Miglior film: Lady Bird

Miglior regista: Greta Gerwig

Miglior sceneggiatura: Greta Gerwig (Lady Bird)

Migliore fotografia: Roger Deakins (Blade Runner 2049)

Miglior attrice: Sally Hawkins (The Shape of Water e Maudie)

Miglior attore: Daniel Kaluuya (Scappa - Get Out)

Miglior attrice non protagonista: Laurie Metcalf (Lady Bird)

Miglior attore non protagonista: Willem Dafoe (The Florida Project)

Miglior film straniero: Un padre, una figlia (Cristian Mungiu)

Miglior film non di finzione: Faces Places di Agnès Varda

Citazione speciale per un film non ancora distribuito in America: Spoor di Agnieszka Holland

Miglior film sperimentale: Good Luck

Ben Russell Film Heritage Award: One Way or Another. Black Women’s Cinema 1970-1991

BAMcinématek: Dan Talbot per il suo lavoro pionieristico come distributore ed esercente nella diffusione del cinema mondiale negli Stati Uniti.