Lacci: ecco il trailer del film di apertura del festival di Venezia

Daniele Luchetti inaugura fuori concorso Venezia 77 con Lacci, interpretato da Luigi Lo Cascio, Alba Rohrwacher, Laura Morante e Giovanna Mezzogiorno. Il trailer del film.

È arrivato il trailer di Lacci, il film di Daniele Luchetti che inaugura la 77esima Mostra Internazionale d'Arte cinematografica di Venezia, il primo festival in presenza in periodo di pandemia. Tratto dal romanzo di Domenico Starnone (giudicato dal New York Times uno dei 100 migliori libri del 2017), Lacci uscirà nei cinema italiani il prossimo primo ottobre con 01Distribution.

Questa la trama del film:

Napoli, primi anni ‘80: il matrimonio di Aldo e Vanda entra in crisi quando Aldo si innamora della giovane Lidia. Trent’anni dopo, Aldo e Vanda sono ancora sposati. Un giallo sui sentimenti, una storia di lealtà ed infedeltà, di rancore e vergogna. Un tradimento, il dolore, una scatola segreta, la casa devastata, un gatto, la voce degli innamorati e quella dei disamorati.

"Quando ho letto per la prima volta Lacci" - dichiara Daniele Luchetti - "ho trovato domande che mi riguardavano e personaggi nei quali era difficile non identificarsi. Attraverso una storia familiare che dura trent'anni, due generazioni, legami che somigliano più al filo spinato che a lacci amorosi, si esce con una domanda: hai permesso alla tua vita di farsi governare dall’amore? Lacci è un film sulle forze segrete che ci legano. Non è solo l’amore ad unire le persone, ma anche ciò che resta quando l'amore non c'è più. Si può stare assieme per rancore, nella vergogna, nel disonore, nel folle tentativo di tener fede alla parola data. Lacci racconta i danni che l'amore causa quando ci fa improvvisamente cambiare strada e quelli – peggiori – di quando smette di accompagnarci".

Quanto alla partecipazione al festival, il regista commenta: "Negli ultimi tempi abbiamo avuto paura che il cinema potesse estinguersi. E invece durante la quarantena ci ha dato conforto, come una luce accesa in una caverna. Oggi abbiamo una consapevolezza in più: i film, le serie, i romanzi, sono indispensabili nelle nostre vite. Lunga vita ai festival, dunque, che permettono di celebrare tutti assieme il senso vero del nostro lavoro. Se qualcuno ha pensato che fare cinema potesse rivelarsi inutile, ora sa che è un bene di tutti. Con Lacci sono onorato di aprire le danze del primo grande festival di un tempo imprevisto".

Protagonista di Lacci un cast di prim'ordine: Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Giovanna Mezzogiorno, Silvio Orlando, Adriano Giannini, Francesca De Sapio e Linda Caridi.