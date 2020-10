Lacci, Alba Rohrwacher non perdona: il litigio che cambia tutto

News Cinema

Dopo aver aperto il Festival di Venezia 2020, Lacci, adattamento diretto da Daniele Luchetti del romanzo di Domenico Starnone, è arrivato nelle sale, con il suo cast all star italiano e una Alba Rohrwacher che in una scena che vi presentiamo cambia tutto all’inizio del film, alle prese con il marito Luigi Lo Cascio.

Lacci presenta due fasi della vita di una coppia borghese, due momenti molto diversi nel loro rapporto, che inizia a incrinarsi proprio in una scena che vi presentiamo, con Alba Rohrwacher che non perdona, alle prese con Luigi Lo Cascio che tenta di calmarla, dopo averla combinata grossa.

Il romanzo di Domenico Starnone è stato molto amato da critica e lettori qualche anno fa, mentre ora Daniele Luchetti presenta la sua versione dell’amore di coppia nel corso degli anni, fra litigi e riconciliazioni, incomprensioni costanti e amore sincero, con un confronto generazionale che sa più di scontro, seppur apparentemente sopito, ma pronto a esplodere rancoroso.

Nel cast di Lacci ci sono Silvio Orlando e Laura Morante, Giovanna Mezzogiorno e Adriano Giannini, ma prima di tutti Alba Rohrwacher e Luigi Lo Cascio che vi presentiamo in questa scena in cui tutto cambia per loro e per il film.