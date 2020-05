Labyrinth: il sequel affidato a Scott Derrickson!

News Cinema

Scott Derrickson, che ha lasciato a Sam Raimi Doctor Strange 2, dirigerà il sequel di Labyrinth di Jim Henson per la Tristar.

Tre anni fa (e questa è la notizia dell'epoca) Fede Alvarez veniva dato per certo alla regia di un reboot di Labyrinth, il fantasy di Jim Henson del 1986 coi suoi celebri pupazzi, e gli umani Jennifer Connelly e David Bowie. Oggi invece si sa che in trattative e prossimo a firmare il contratto per quello che viene ora indicato come un sequel c'è Scott Derrickson, che tempo fa aveva lasciato il sequel del suo Doctor Strange nelle mani di Sam Raimi.

Maggie Levin - che di recente ha scritto e diretto per Blumhouse My Valentine, episodio della serie antologica Blumhouse per Hulu Into The Dark - scriverà la sceneggiatura del film che verrà prodotto alla Tristar Pictures. L'originale fu tutt'altro che un successo al box office, ma, come spesso succede, intorno al film si è creato un vero e proprio culto, anche per la presenza di David Bowie nel cast.