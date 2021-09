News Cinema

Labyrinth: e se al posto di David Bowie ci fosse stato Michael Jackson?

Carola Proto di 17 settembre 2021

A 35 anni dall'uscita in sala di Labyrinth, il il figlio del regista Jim Henson spiega le ragioni per cui David Bowie era perfetto per il ruolo del Re dei Goblin e come mai Michael Jackson non sarebbe andato bene.