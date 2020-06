La Weta Digital di Peter Jackson si lancia nel cinema d'animazione

News Cinema

Dopo oltre vent'anni di esperienza negli effetti visivi digitali, la Weta di Peter Jackson e Fran Walsh compie il grande salto verso l'animazione d'autore.

La neozelandese Weta Digital, casa di effetti visivi fondata da Peter Jackson e sua moglie Fran Walsh, compie il grande salto e apre la divisione Weta Animated, dedicata alla realizzazione di lungometraggi di animazione in CGI. E' un passo artisticamente consapevole e forse inevitabile, per un'azienda che, specialmente dopo il trionfo con la trilogia del Signore degli Anelli, ha abbondantemente insidiato il primato dell'Industrial Light & Magic. Nata 26 anni fa pionieristicamente, per curare in autogestione gli effetti di Creature del Cielo, è cresciuta sino a comprendere oltre 1.500 impiegati. Con mani in pasta anche in successi ciclopici come Avatar e Avengers Endgame, la Weta ha collezionato sei premi Oscar ed è ormai vista come un faro nel settore della postproduzione digitale. Se consideriamo tuttavia un prodotto in performance capture come Le avventure di Tin-Tin, che Jackson concepì insieme a Steven Spielberg, il passo verso l'animazione è davvero breve. Ecco come Jackson ha annunciato la nascita della Weta Animated.

Siamo enormi fan della narrazione animata, in tutte le sue forme, ma può rivelarsi un modo lungo, protratto e spesso costoso per fare i film. Ecco perché, in parte, abbiamo creato questa compagnia, per cambiare questo modello e aprire le porte ai cineasti e ai narratori che altrimenti non avrebbero la possibilità di mostrare cosa possono fare.

Al di là dei nuovi autori, gli stessi Peter Jackson e Fran Walsh si cimenteranno in regia, produzione e sceneggiatura di alcuni di questi lavori (non ancora rivelati), perciò il momento in cui vedremo un film di animazione diretto da Peter Jackson si sta avvicinando, se non l'abbiamo in realtà già visto senza rendercene abbastanza conto, tra il Signore degli Anelli e Lo Hobbit.

Certo, il mercato dei grandi numeri è saturo, tra Disney, Pixar, Illumination Entertainment, Sony Pictures Animation, tanto che persino realtà un tempo solide come la DreamWorks Animation stentano a trovare spazio: anni fa l'Industrial Light & Magic tentò lo stesso salto, partendo alla grande con Rango (premiato con l'Oscar) ma poi perdendosi col successivo Strange Magic. Non c'era tuttavia un progetto artistico di lungo termine paragonabile a quello della Weta Animated, perciò riponiamo fiducia nell'entusiasmo di Jackson.