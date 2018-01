La Weinstein Company cambia nome e privilegia le donne

Dopo lo scandalo che l'ha travolta a causa delle accuse di molestie sessuali contro Harvey Weinstein, che ne sarà esattamente della Weinstein Company? Come cambierà la casa di produzione dei film di Quentin Tarantino e non solo? Forse i più informati sanno che a mettere gli occhi sulla compagnia poco tempo fa è stato un gruppo guidato da Maria Contreras-Sweet, ex membro dell’amministrazione Obama.

Questa signora, che possiede acume e intelligenza, intende acquistare la Weinstein Company (che ha un debito di oltre 350 milioni di dollari) per 500 milioni di dollari e - cosa ben più importante - vuole un consiglio di amministrazione e un team di investitori composto per la maggioranza da donne.

Ma non finisce qui. Per lavar via l'onta che difficilmente verrà dimenticata, la Contreras-Sweet intende stanziare 20 milioni di dollari per un fondo a favore delle vittime della cupidigia del "buon" Harvey. E poi, nei locali della compagnia ci saranno stanze private per l'allattamento e si potranno avere tre pasti gratis al giorno. Non mancherà un open-space comune in cui incontrarsi e confrontarsi.

Infine cambierà il nome della casa di produzione. Fra i più gettonato al momento c’è Wonder Hill (la collina delle meraviglie) con riferimento alla collina dove si trova l'iconica scritta Hollywood. Quanto alla sede degli uffici, l'idea è quella di abbandonare Beverly Hills per uno spazio nel quartiere di Larchmont Village.

Chissà se con tutti questi cambiamenti l'ex Weinstein Company riuscirà ad attirare grossi nomi dello showbusiness o se invece non resterà per sempre legata al ricordo di episodi che il mondo dello spettacolo non intende cancellare. La risposta è nel futuro.