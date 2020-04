La Warner: “Tenet e Wonder Woman 1984 si vedranno in sala”, confermando la centralità del cinema

News Cinema

La major conferma l’impegno per mantenere il ruolo unico della sala cinematografica come prima e vera esperienza di visione per gli spettatori.

I boss della Warner ci tengono a sgombrare il campo da ogni equivoco, riaffermando in pieno l’impegno dello studio per l’esperienza cinematografica, chiarendo la confusione che si era fatta nelle scorse ore a Hollywood su alcuni commenti fatti dal capo di Warner Media, John Stankey, sul futuro del modello sala.

“Siamo impegnati, e molto eccitati, in vista della preparazione dell’uscita di Tenet quest’estate, o quando i cinema riapriranno. Continuiamo a supportare l’esperienza in sala e i nostri partner esercenti e siamo fiduciosi che i nostri titoli più importanti, tra cui Tenet e Wonder Woman 1984, siano esattamente il tipo di film per cui la gente è impaziente di tornare al cinema”. Parole di Ann Sarnoff, CEO di Warner Bros a Hollywood Reporter.

“I film al cinema hanno sempre costituito la parte maggiore del nostro ecosistema”; ha dichiarato Stankey, “mi aspetto che nelle nostre valutazioni di business future continueremo a sostenere il lavoro creativo che merita l’esperienza in sala”.

Nel frattempo, agli azionisti Stankey aveva anticipato che Scooby! non aspetterà la riapertura delle sale, ma sarà disponibile negli USA in noleggio dal 15 maggio, la data originariamente prevista per l’uscita in sala. In seguito andrà in esclusiva nel nuovo servizio della major HBO Max, che verrà lanciato negli USA a fine maggio. Tenet è per ora previsto in sala dal 17 luglio, Wonder Woman 1984 dal 14 agosto.