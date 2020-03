La Warner sposta Wonder Woman 1984 ad agosto

News Cinema

In the Heights, Scoob! e Malignant invece non hanno una nuova data d'uscita.

La Warner Brothers ha deciso ufficialmente di posticipare l’uscita di Wonder Woman 1984 dal 5 giugno al 14 agosto, dissipando in questo modo le voci che ipotizzavano la distribuzione direttamente in digitale del nuovo cinecomic diretto da Patty Jenkins. Dal primo Wonder Woman sono tornati i due protagonisti Gal Gadot e Chris Pine, mentre le “new entry” del sequel sono i due antagonisti della supereroina Kristen Wiig e Pedro Pascal.

A questo punto non uscirà più il 14 agosto Malignant, nuovo horror diretto da James Wan, distribuito sempre dalla Warner e prodotto dalla New Line in collaborazione con la Atomic Monster dello stesso cineasta. La nuova data d’uscita è ancora da decidere. Così come lo è quella del film d’animazione Scooby!, che sarebbe dovuto arrivare nelle sale il prossimo 15 maggio. Posticipato infine a data anch’essa non ancora trovata il musical In the Heights di Jon N.Chu, ispirato al successo di Broadway realizzato da Lin-Manuel Miranda.

È stato invece ancora confermato per il 17 luglio Tenet, nuovo attesissimo thriller di Christopher Nolan che vede protagonisti John David Washington, Robert Patitnson, Elizabeth Debicki.