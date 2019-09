La Warner prepara un film... coi Funko Pop

News Cinema

Le popolarissime action figure da collezionare arriveranno sul grande schermo. Al lavoro sulla storia due registi premiati come Teddy Newton della Pixar e il veterano dell'animazione Disney Mark Dindal.

Se può essere scritto, o pensato, può essere filmato, diceva quel genio di Stanley Kubrick. Nel cinema contemporaneo questo detto è diventato la base di qualsiasi film diretto dal grande pubblico. Dopo i Lego, gli Angry Birds, i videogame degli anni Ottanta e le decine di pellicole ispirati da giocattoli o giochi di ogni epoca e genere, anche i Funko Pop avranno un loro film.

Le popolarissime action figure americane, prodotte dall'azienda presieduta da Brian Mariotti, sono ormai più di 1000: coi loro occhioni e le grandi teste riproducono in ogni dettaglio personaggi del cinema dal vivo e animato, delle serie tv e della musica. I collezionisti sono molti e se si viene infettati sono guai (chi scrive ne ha una sessantina e ha dovuto smettere di acquistarli per non finire sul lastrico e per motivi di spazio). Non stupisce quindi che queste figurine alte 10 centrimetri siano state opzionate per il cinema dalla Warner Bros. Pictures perché il Warner Animation Group ne tragga un film (ovviamente di animazione).

Al lavoro sulla storia ci sono il regista e sceneggiatore Pixar Teddy Newton, candidato all'Oscar per il corto Day & Night, e il veterano dell'animazione Disney Mark Dindal.

Brian Mariotti ha dichiarato in proposito:

"Siamo felicissimi di questa opportunità e ci impegniamo a fare un film Funko sorprendente e capace di imporsi per la sua qualità. Non è questione di vendere dei giocattoli o di costruire un marchio. La squadra della Warner Animation Group ha una visione unica di come dovrebbe essere il primo film e noi siamo estremamente elettrizzati di iniziare questo viaggio al suo fianco".

E voi, siete altrettanto esaltati dalla notizia? Fatecelo sapere.