La Warner posticipa l'uscita di Dune e annuncia altre date

La major sposta leggermente l'uscita dell'attesa rilettura di Denis Villeneuve e sceglie la data di uscita del biopic su Elvis Presley di Baz Luhrmann.

La Warner Bros. ha fatto alcuni aggiustamenti per quanto riguarda i suoi film più attesi. Ha posticipato di un mese l'uscita di Dune, l'attesa rilettura di Denis Villeneuve della saga di Frank Herbert, il cui primo adattamento cinematografico per poco non costò la carriera a David Lynch.

La nuova data di uscita di Dune non è più il 20 novembre (data che la Warner riserva a un altro film ancora non annunciato) ma il 18 dicembre 2020, giusto per Natale. Il film avrà anche un'uscita IMAX e al momento se la dovrebbe vedere con questi concorrenti: Uncharted della Sony, West Side Story di Steven Spielberg e l'atteso sequel de Il principe cerca moglie.

1 ottobre 2021 è la data di uscita del film biografico su Elvis Presley, ancora senza titolo, diretto da Baz Luhrmann e interpretato da Tom Hanks e Austin Butler, che si inizierà a girare all'inizio dell'anno prossimo nel Queensland australiano.

Altri spostamenti sono stati annunciati dalla STX, che farà uscire il film di animazione Playmobil il 6 dicembre invece del 30 agosto (da noi esce il 19 dicembre) e il 10 gennaio 2020 il film con Dave Bautista My Spy, aggiungendo per il 24 gennaio 2020 The Gentlemen di Guy Ritchie con Matthew McConaughey, Henry Golding, Hugh Grant e Colin Farrell.