La Warner cambia le date d'uscita di The Batman e molti altri film

News Cinema

King Richard con Will Smith posticipato addirittura di un anno.

Con tutti i suoi film in produzione o post-produzione bloccati dalla pandemia di Coronavirus, anche la Warner Brothers ha rivisto il proprio calendario delle uscite in sala. Il The Batman diretto da Matt Reeves, le cui riprese sono in stallo nel Regno Unito, uscirà adesso il 1ottobre 2021 invece che il precedente 25 giugno. Una volta che si potrà ricominciare a girare la lavorazione- attualmente è stato girato circa un quarto del film – riprenderà a Londra senza essere rilocata. Ottobre si è rivelata un’ottima data per Joker, che ha portato all’Oscar Joaquin Phoenix.

The Flash verrà anticipato invece di un mese, uscendo adesso il 3 giugno 2022 al posto del 1 luglio. Shazam 2 invece slitta da aprile al 4 novembre, sempre del 2022.

Il biopic su Elvis Presley diretto da Baz Luhrmann, che vedrà tra i protagonisti Tom Hanks, passa dal 1 ottobre al 25 novembre 2021. The Many Saints of Newark, attesissimo prequel cinematografico della serie di culto I Soprano, passa dal settembre di quest’anno al 12 marzo del prossimo. King Richard con Will Smith – biopic dedicato al padre di Serena e Venus Williams – passa dal 25 novembre di quest’anno al 21 novembre 2021. Ed è un vero peccato, visto che è un film che aspettiamo davvero con trepidazione.

Lo sci-fi Reminescence con Hugh Jackman, Rebecca Ferguson e Thandie Newton arriverà in sala il 16 aprile 2021. Ancora non riposizionato invece il film dedicato a Fred Hampton, uno dei leader del movimento politico delle Pantere Nere che sarà interpretato dal candidato all’Oscar Daniel Kaluuya (Scappa-Get Out). Il titolo sarà Jesus Was My Homeboy.