La Warner Bros userà un'intelligenza artificiale per prevedere il risultato dei film

Il programma Cinelytic analizza i mercati, le potenzialità degli attori e quant'altro: è saggio affidarsi alla macchina?

Se avete in passato pensato che le major americane prendessero decisioni piuttosto meccaniche sui loro blockbuster, ora vi terrorizzerà sapere che la Warner Bros ha ufficialmente annunciato la sua partnership con Cynelitic. Quest'azienda ha lanciato l'anno scorso un algoritmo d'intelligenza artificiale che soppesa e filtra una miriade di dati, per aiutare gli executive di questi grandi studi a prendere decisioni su film costosi: dalle possibilità di incasso di un genere al traino di un attore specifico in un determinato mercato, incrociandolo con tonnellate di statistiche da fonti eterogenee. Inserendo via via il maggior numero di dati nella piattaforma, questa dovrebbe essere in grado di predire l'esito al boxoffice di un determinato lungometraggio.

C'è chi protesta, ragionevolmente. Il fondatore della Cinelytic Tobias Queisser getta acqua sul fuoco, contestualizzando l'uso di questo mezzo, derubricandolo ad "aiuto".

"Il sistema può calcolare in pochi secondi quello che richiedeva giorni per essere soppesato da un essere umano, quando si parla della valutazione complessiva del progetto o del peso economico di una star. L'intelligenza artificiale fa paura, ma al momento un'IA non può prendere decisioni creative. Quello che sa fare bene è masticare numeri e scomporre enormi quantità di dati, isolando tendenze che agli umani non sarebbero evidenti. Ma per quanto riguarda le decisioni creative, hai sempre bisogno dell'esperienza e dell'istinto, della pancia."

In un mondo in cui qualcuno è ancora convinto di non pagare i social network e Google (che di fatto usano noi e le nostre azioni come valuta) era inevitabile che un automatismo più netto entrasse in gioco nelle decisioni degli studi. Per quanto Queisser abbia fretta di separare le decisioni creative da quelle economiche, nella realtà il confine è molto più sfumato: se "la pancia" di un executive dovesse suggerirgli che un progetto strano può funzionare, ma il Cynelitic dichiarasse il contrario di fronte a tutto il consiglio d'amministrazione ansioso, chi vincerebbe? Temete sia una domanda retorica? Anche noi. Speriamo di sbagliarci.