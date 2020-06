La Warner Bros. risponde all'omicidio di George Floyd con il noleggio gratuito in streaming de Il Diritto di Opporsi

In questi giorni Hollywood ha espresso nei più svariati modi solidarietà nei confronti della famiglia di George Floyd, l'uomo di Minneapolis morto soffocato a causa della pressione del ginocchio di un agente di polizia che lo aveva fermato a causa di una banconota falsa. Mentre negli Stati Uniti le proteste non accennano a diminuire, gli studios e i filmmaker continuano a dare il proprio sostegno alla comunità afroamericana ancora vittima di razzismo, e dopo che Spike Lee ha postato su Twitter un video intitolato 3 Brothers in cui ha montato alternatamente immagini del suo Fa' la cosa giusta con quelle dell'attestato di George Floyd, è la Warner Bros. a intervenire. La presa di posizione è pacifica ma significativa e consiste nella decisione di rendere gratuito, sulle varie piattaforme streaming, e per tutto il mese di giugno, il noleggio de Il Diritto di Opporsi. Il film con Michael B. Jordan e Jamie Foxx è infatti un'ottima riflessione sul razzismo e sul diverso trattamento di bianchi e afroamericani davanti alla legge. Uscito da noi questo inverno e sfortunatamente non abbastanza visto, Il Diritto di Opporsi racconta la storia vera di Walter McMillian, ingiustamente accusato di aver ucciso una diciottenne bianca, e dell'avvocato, anche lui con la pelle nera, che lo salvò dal braccio della morte.

Sull'account twitter de Il Diritto di Opporsi si legge: "Crediamo nel potere della storia. #JustMercy è una risorsa che possiamo offrire a coloro che sono interessati a imparare qualcosa in più sul razzismo congenito che affligge la nostra società. Per il mese di giugno sarà possibile affittare gratuitamente #JustMercy sulle piattaforme digitali degli Stati Uniti".

Le varie personalità artistiche coinvolte ne Il Diritto di Opporsi, hanno anche dichiarato: "Per essere attivamente parte del cambiamento a cui il nostro paese disperatamente auspica, vi incoraggiamo ad apprendere qualcosa in più sul nostro passato e sulle innumerevoli ingiustizie che ci hanno portato dove siamo oggi. Guardate il film insieme alla vostra famiglia, ai vostri amici e alleati".

