La Warner Bros distribuirà Western Stars, esordio alla regia di Bruce Springsteen

Il documentario verrà presentato in anteprima all'imminente Toronto Film Festival. Ma sarà davvero "solo" un documentario?

La Warner Brothers ha acquistato i diritti di distribuzione di Western Stars, attesissimo esordio alla regia del mito della rock Bruce Springsteen. Il film verrà presentato in anteprima mondiale al prossimo Toronto Film Festival (5-15 settembre) e verrà portato nelle sale americane il prossimo autunno.

Come noto Western Stars è basato sul nuovo album di Springsteen, che è uscito lo scorso giugno e ha ottenuto un enorme successo di critica oltre che nelle vendite. Il documentario (molti però affermano che dovremmo aspettarci delle sorprese…) vedrà il cantautore esibirsi in tutte e tredici le canzoni dell’album, accompagnato da una band e un’orchestra. L’ambientazione principale sarà il suo gigantesco e splendido fienile, vecchio di quasi cento anni.

Il progetto è stato diretto da Springsteen insieme a Thom Zimmy, che ha già collaborato con lui al precedente documentario The Promise: The Making of Darkness on the Edge of Town e ha filmato lo spettacolo teatrale Springsteen on Broadway, che è stato nominato agli Emmy.

Bruce Springsteen ha vinto l’Oscar per la miglior canzone grazie a Streets of Philadelphia, magnifico accompagnamento musicale del dramma Philadelphia con Tom Hanks (Oscar anche lui) e Denzel Washington. E’ stato candidato anche per Dead Man Walking, inserita nell’omonimo film di Tim Robbins con Sean Penn e Susan Sarandon (statuetta anche per lei).