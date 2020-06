La volta buona è tra i primi film a debuttare in sala il 2 luglio dopo la riapertura

News Cinema

La volta Buona di Vincenzo Marra, con protagonista Massimo Ghini, arriverà il 2 luglio nei cinema d'Italia che hanno ripreso a funzionare dopo la pausa forzata causata dal Coronavirus.

Ottime notizie per gli spettatori cinematografiche e per La volta buona di Vincenzo Marra, che sarà tra i primi film a debuttare al cinema dopo la riapertura. La volta buona, che vede nel cast Massimo Ghini, Max Tortora, Francesco Montanari e il giovane Ramiro Garcia, sarebbe dovuto uscire, in un universo parallelo senza il Covid-19, il 19 marzo. Nel nostro, il Coronavirus è arrivato e i cinema sono stati chiusi in fretta e in furia non appena è cominciata l’epidemia, poi diventata pandemia. Adesso, però, grazie all’impegno della distribuzione Altre Storie insieme ai produttori Lotus Production - una società Leone Film Group - e TIMVision, che hanno deciso di sostenere la riapertura delle sale cinematografiche, il pubblico italiano potrà tornare al cinema per godersi un film inedito e soprattutto per tutti, che affronta i temi della famiglia, dell'immigrazione e delle seconde possibilità.

"In un momento per niente facile che ci ha visto e ci vede tutti coinvolti, abbiamo deciso di sostenere la riapertura dei cinema con uno dei nostri titoli più importanti." - ha dichiarato Cesare Fragnelli, distributore del film per Altre Storie - "La regia precisa di Vincenzo Marra e il suo cast eccezionale raccontano, con il tono della commedia dolceamara, una grande storia che parla di sogni, di giovani, di famiglia, e si rivolge al cuore di tutti noi. Una formula, amata dalla critica all’ultima Festa del Cinema di Roma, che siamo certi saprà dare la giusta speranza ai nostri spettatori, perché è questo il momento giusto de La volta buona: il momento di affrontare a testa alta il virus che ci ha colpiti negli ultimi mesi, il momento di rialzarsi e tornare in sala insieme al grande pubblico. Perché la voglia di cinema, del cinema autentico, emozionante, è più forte di ogni altra cosa”.

Girato fra l'Italia e l'Uruguay, La volta buona racconta la storia del procuratore calcistico Bartolomeo, che crede di aver trovato la risposta a tutti i suoi problemi in Pablito, un ragazzino che abita in Uruguay e gioca benissimo a pallone. Pablito vola in Italia con Bartolomeo e comincia ad allenarsi, ma non tutto va come previsto.

La volta buona: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

