La voce di Cupido: Ciak, si gira per La voce di Cupido, con Chiara Francini in versione camionista

News Cinema

Chiara Francini è la protagonista femminile del film tv La voce di Cupido, in cui interpreta una camionista in viaggio con un autista e un conduttore radiofonico. Nel cast anche Giorgio Marchesi e Michele Rosiello.

È in corso di riprese in Calabria il tv movie La voce di Cupido, che porta la firma di Ago Panini, che per la televisione ha diretto, insieme a Luca Lucini, la serie Mameli - Il ragazzo che segnò l'Italia, mentre per il cinema è stato regista di Aspettando il sole. Il film, scritto da Maria Sole Limodio e Pietro Seghetti, e prodotto da Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction, verrà girato in provincia di Cosenza tra Rende, Taverna, Zumpano, Castrolibero e San Pietro in Guarano.

La voce di Cupido: il cast e la trama

Gli interpreti de La voce di Cupido sono Chiara Francini, Giorgio Marchesi e Michele Rosiello. Il film andrà in onda prossimamente su Rai 1 per la collana Purché finisca bene. Per quanto riguarda la trama, ecco la sinossi ufficiale:

La voce di Cupido è la storia di Paola, camionista di professione che sta per vincere un’importante gara nazionale a pochi giorni dal Capodanno.

Paola ha un carattere forte, a tratti ruvido e senza peli sulla lingua, e si ostina a trattare con sarcasmo Carlo, un educato conducente di Ncc. Ma in lei si nasconde un’anima sensibile: mentre guida ascolta sempre il podcast La Voce di Cupido, condotto da Lucio della cui voce si è innamorata. Una mattina, Paola ha un incidente e, per uno scherzo del destino, proprio con Lucio. Inizia così un viaggio esilarante tra Paola, Carlo e Lucio, un triangolo sbilenco, alla ricerca di un pezzo per riparare il camion di Paola e soprattutto per ricomporre i pezzi del suo cuore.