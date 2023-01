La vita in un attimo - Amore, destino e causalità al centro del film diretto dal creatore di This is Us

News Cinema

Stasera - 13 gennaio - andrà in onda, in prima visione su Rai Movie, La vita in un attimo, diretto da Dan Fogelman. Ecco qualche dettaglio su trama e cast.

La vita in un attimo - delicato ed intimo racconto di legami familiari e di amori sopiti - sarà trasmesso stasera - 13 gennaio - in prima visione su Rai Movie, alle 21:10 circa. A dar vita a questa pellicola - presentata nel 2018 al Toronto International Film Festival - è un cast all star, in cui spiccano i protagonisti Olivia Wilde ed Oscar Isaac.

La vita in un attimo - Trama e cast dell'incredibile racconto di Dan Fogelman

Will, un quarentenne newyorkese abbandonato dalla moglie, ricostruisce la sua vita in una seduta di psicoanalisi: la relazione con Abby, gli anni del college, l'intimità matrimoniale, il rapporto con i genitori, la nascita della sua unica figlia, il giorno della separazione. Ricordi inattesi, che si mescolano alla nascita di un'altra storia d'amore, quella fra Dylan, la figlia di Will ed Abby, rancorosa e dilaniata dall'assenza dei genitori - e Rodrigo, figlio di contadini spagnoli. I due ragazzi, però, sono ignari di essere legati da un evento passato, relegato fra segreti forse indicibili. A raccontare e mettere in scene questa intricata storia è Dan Fogelman - regista e sceneggiatore de La vita in un attimo - il quale continua a sondare i difficili e complessi rapporti che si vengono a creare fra persone apparentemente sconosciute o, al contrario, fin troppo vicine. Fogelman è, infatti conosciuto soprattutto come showrunner della serie This is Us, con la quale la pellicola del 2018 condivide il punto di partenza, ovvero che la vita è spesso tanto inaffidabile quanto imprevedibile. In qualità di sceneggiatore, ha poi scritto numerose commedie e film d'animazione, fra cui Cars - Motori ruggenti, Rapunzel e Crazy, Stupid, Love.

Per quanto riguarda invece il cast spiccano i nomi di Olivia Wilde ed Oscar Isaac, nei panni dei protagonisti Abby e Will. Wilde - lanciata dalla serie Dr. House - è stata recentemente al centro delle polemiche nate intorno al suo secondo film da regista, Don't Worry Darling, ed è attesa nelle sale italiane nel monumentale Babylon di Damien Chazelle. Oscar Isaac è invece reduce dal suo debutto nel MCU, nei panni di Moon Knight. A vestire i panni di Dylan e Rodrigo sono invece Olivia Cooke - Alicent Hightower nella serie House of the Dragon - e Àlex Monner. La vita in un attimo vanta poi la partecipazione di alcuni comprimari del calibro di Mandy Patinkin, Jean Smart, Antonio Banderas, Annette Bening e Samuel L. Jackson - quest'ultimo appare in un cameo interpretando sé stesso. Completano poi il cast Sergio Peris-Mencheta, Laia Costa, Isabel Durant e Lorenza Izzo. Il film, nonostante la trama appassionante ed universale, era però finito nel dimenticatoio. FilmNation Entertainment - una delle case di produzione del progetto - ha infatti acquistato la sceneggiatura da Dan Fogelman dopo averla trovato all'interno della Black List - un sondaggio annuale sulle sceneggiature più apprezzate ma ancora non prodotte. La casualità, quindi, si rivela il motore non solo della vicenda raccontata ma anche della realizzazione della pellicola. Will, Abby e tutti gli altri protagonisti de La vita in un attimo vi aspettano quindi questa sera, su Rai Movie.