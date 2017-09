La vita in comune di Edoardo Winspeare al cinema e a Venezia nella sezione Orizzonti: una scena in anteprima

La vita in comune è il titolo del film di Edoardo Winspeare, che il 2 settembre sarà contemporaneamente in sala e in concorso nella sezione Orizzonti del Festival di Venezia. Possiamo mostrarvi in anteprima una scena di questa storia, che si svolge nel Comune immaginario di Disperata, un piccolo paese dimenticato del sud Italia, dove il sindaco Filippo Pisanelli si sente terribilmente inadeguato al proprio compito. Solo l'amore per la poesia e la passione per le sue lezioni di letteratura ai detenuti gli fanno intravedere un po’ di luce nella depressione generale. In carcere conoscerà due criminali: l'incontro cambierà la vita di tutti.





Il regista commenta così le vicende dei suoi protagonisti: "Esistono veramente: sono proprio così, o - forse meglio - potrebbero essere così come descritti nella sceneggiatura. Le loro ambizioni, i loro sogni hanno il sapore di una visionarietà quotidiana senza la retorica che spesso accompagna tali gesta quando compiute da eroi riconosciuti dal mondo intero."