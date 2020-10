La vita davanti a sé: il trailer del dramma con Sophia Loren, diretto dal figlio Edoardo Ponti

News Cinema

Punta alla stagione dei premi, l'interpretazione di Sophia Loren nel dramma ambientato durante la Seconda guerra mondiale, La vita davanti a sé, diretto da Edoardo Ponti. Vi presentiamo il trailer italiano ufficiale del film, al cinema e poi su Netflix.

La vita davanti a sé è il grande ritorno come protagonista di Sophia Loren, in un film che è l'adattamento dell'omonimo romanzo classico di Romain Gary, pubblicato in Italia da Neri Pozza. Un'interpretazione già apprezzata dalla stampa americana, tanto che si parla per lei di una possibile corsa alla prossima stagione dei premi, che suggellerà con gli Oscar. In questo l'aiuterà il fatto che si tratta di un film Netflix Original, prodotto da Palomar, in arrivo sulla piattaforma dal 13 novembre, non prima di un passaggio nelle sale il 3, 4 e 5 novembre prossimi. A dirigere ne La vita davanti a sé Sophia Loren, il figlio Edoardo Ponti.

La trama de La vita davanti a sé

Ambientato a Bari, il film racconta la storia di Madame Rosa, un’anziana ebrea ed ex prostituta che per sopravvivere negli ultimi anni della sua vita ospita nel suo piccolo appartamento una sorta di asilo per bambini in difficoltá. Riluttante, accetta di prendersi carico di un turbolento dodicenne di strada di origini senegalesi, di nome Momò. I due sono diversi in tutto: età, etnia e religione. Per questo all’inizio la loro relazione è molto conflittuale, ma ben presto si trasformerà in un’inaspettata e profonda amicizia, quando, nonostante tutto, si renderanno conto di essere anime affini, legate da un destino comune che cambierà le loro vite per sempre.

Il trailer italiano de La vita davanti a sé

La vita davanti a sé: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il manifesto Key art de La vita davanti a sé