La vetta degli dei - The Summit of the Gods: il trailer del film animato Netflix

Debutterà il 30 novembre in streaming su Netflix un film d'animazione dal titolo La vetta degli dei, tratto da una popolare serie di manga realizzati da Jirô Taniguchi (disegni) e Baku Yumemakura (testi) che racconta la storia di un fotogiornalista giapponese che fa coppia con un misterioso scalatore intenzionato a raggiungere la vetta del monte Everest, il più alto del mondo, per capire che cosa spinge una persona a spingere corpo e mente a limiti estremi e rischiare la propria vita nel tentativo di scalare una montagna.

A dirigere il film è stato il francese Patrick Imbert, che lo ha anche sceneggiato assieme a Jean-Charles Ostoréro e Magali Pouzol, mentre a produrre ci sono Didier Brunner, Damien Brunner e Stéphan Roelants, già produttori del bellissimo Wolfwalkers.

George Mallory e il suo compagno di cordata Andrew Irvine sono forse stati i primi uomini a conquistare la cima dell'Everest l'8 giugno 1924? Solo la piccola macchina fotografica Kodak che i due si erano portati dietro potrebbe rivelare la verità. A Kathmandu, 70 anni dopo, il giovane giornalista giapponese Fukamachi riconosce l'apparecchio vedendolo tra le mani del misterioso Habu Jôji, un alpinista emarginato e per anni dato per disperso. Fukamachi entra così in un mondo di scalatori ossessionati alla costante ricerca di imprese impossibili ed è questo ambiente che, pian piano, lo porta verso la vetta degli dei.