La vera storia della casa che ha ispirato The Conjuring: il trailer di The Sleepless Unrest

Due filmmaker e due investigatori del paranormale hanno trascorso due settimane nella casa di campagna di Rhode Island dove la famiglia Perron, nel 1971, visse le terribili esperienze che hanno ispirato James Wan per il primo film della serie horror.

Mentre The Conjuring - Per ordine del diavolo si è confermato nuovamente primo al boxoffice italiano del weekend, arriva dagli Stati Uniti e dal sito Bloody Disgusting il trailer di un documentario che promette di raccontare la vera storia della casa di Rhode Island che ha ispirato le orrorifiche vicende raccontate nel primo capitolo della saga miliardaria ideata da James Wan.

Il film si chiama The Sleepless Unrest: The Real Conjuring Home ed è diretto da una coppia di filmmakers che si chiamano Vera e Kendall Whelpton, che hanno deciso di andare a vedere, con l'aiuto di Richel Stratton e Brian Murray, due investigatori del paranormale loro amici, cosa avviene in quella casa, rimandendo a filmare gli avvenimenti per due settimane nella speranza di poter essere testimoni di qualche fenomeno paranormale.

Questo è il trailer di The Sleepless Unrest: The Real Conjuring Home:









Il primo film della serie, L'evocazione - The Conjuring, diretto da James Wan, si basava su una delle una delle indagini meno note dei coniugi Ed e Lorraine Warren (quelli interpretati nei film da Patrick Wilson e Vera Farmiga), che dagli anni Cinquanta fino alla loro morte si sono occupati di quasi 10.000 casi relativi ad attività paranormali, possessioni e infestazioni demoniache.

L'indagine riguardava una serie di fenomeni via via sempre più inquietanti che avvenirono in una villa isolata a Rhode Island nel 1971, con al centro il tormento per la famiglia Perron (nel film gli attori Ron Livingtson e Lily Taylor).