La vendetta di un uomo tranquillo: in esclusiva, il poster italiano del miglior film spagnolo dell'anno

Con i 4 Premi Goya ricevuti qualche giorno fa a Madrid è stato incoronato miglior film spagnolo dell'anno. Dopo la presentazione in anteprima nel nostro paese in occasione dello scorso Festival di Venezia nella sezione Orizzonti dove ha vinto il Premio per la Migliore Attrice andato a Ruth Díaz, La vendetta di un uomo tranquillo, film d'esordio di Raúl Arévalo, coprodotto da Palomar, uscirà nei cinema italiani il prossimo 30 marzo, distribuito da Bim.



Il film si svolge a Madrid, agosto 2007. Curro è l'unico di una banda di quattro criminali che viene arrestato per una rapina in una gioielleria.

Otto anni più tardi, la sua fidanzata Ana e il loro figlio sono in attesa che lui esca di prigione. José è un uomo chiuso e solitario, che non sembra trovare il suo posto nel mondo. Una mattina di inverno si reca nel bar gestito da Ana e da suo fratello e da quel giorno la sua vita si intreccia con quella degli altri frequentatori abituali del bar, che lo accolgono come uno di loro. In particolar modo, è Ana a vedere nel nuovo arrivato una speranza per la sua penosa esistenza. Scontata la pena, Curro viene rilasciato e nutre la speranza di iniziare una nuova vita con Ana. Tornando a casa, però, Curro trova una donna confusa e insicura e dovrà affrontare un uomo che, distruggendo le sue aspettative, cambierà tutti i suoi piani.



In attesa di vedere il film al cinema, ve ne mostriamo oggi, in anteprima, il poster italiano ufficiale: